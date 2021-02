Test, secondo voi quale di queste due coppie è quella sposata?

In questo test vi si richiede capacità di attenzione al dettaglio, dunque si tratta di un gioco con una soluzione e una risposta corretta.

A differenza dei test visivi che vi proponiamo di solito, quello di oggi non mira a comprendere un tratto della vostra personalità e non ha nemmeno lo scopo di fornire una soluzione ai vostri problemi psicologici. Il disegno che trovate sopra vi mette davanti a due coppie di fidanzati e vi chiede quale delle due è quella che si è sposata. Il disegno è fatto appositamente per trarvi in inganno con una serie di elementi fuorvianti, dunque – dato che non c’è un tempo limite per trovare una soluzione – vi consigliamo di guardare attentamente l’immagine.

Test: quale coppia tra le due è sposata?

Il fatto che la coppia a sinistra stia litigando e che quella a destra invece cammina abbracciandosi in modo amorevole, potrebbe spingere a pensare che la coppia sposata sia quella di sinistra. Solitamente, infatti, le giovani coppie sono molto amorevoli e più inclini a mostrare affetto in pubblico. E’ anche vero, che l’amore giovanile è passionale e una lite in pubblico potrebbe invece indicare proprio un rapporto appena nato.

La dinamica di coppia, dunque, non ci offre un indizio concreto su quale delle due sia composta da marito e moglie. Ecco che alcuni dettagli potrebbero indurci a pensare che la coppia di destra sia quella sposata. In primo luogo i due piccioncini hanno un abbigliamento e un look più maturo, in secondo luogo la donna è chiaramente incinta. Questi due elementi potrebbero essere decisivi, ma portano alla conclusione esatta?

La soluzione

Sono giovani, stanno litigando e non aspettano un bambino, ma la coppia di sposi è proprio quella a sinistra. Il dettaglio per scovare la soluzione al test lo trovate al collo dei due coniugi. Se ci fate caso, infatti, entrambi portano la fede al collo, dettaglio che a posteriori è facile da notare. Ciò che svia è che la fede non la portano al dito, luogo in cui chi osserva si attende di trovarla.