Soldino Mulino Bianco, perché è finito fuori produzione: come era fatto

Il Soldino era una delle merendine preferite negli anni ’80 e ’90! Scopriamo insieme com’era fatto e perché è finito fuori produzione.

Tra gli anni ’80 e gli anni ’90 la Mulino Bianco aveva creato una merendina in grado di far capitolare sia grandi che piccini: il gustosissimo Soldino. Costituita da un cubotto di impasto morbido di pan di spagna e crema al cacao, ricoperta da un croccante strato di glassa al cioccolato, per un breve periodo ha anche assunto una forma rettangolare che lo avvicinava molto al Tegolino. La Mulino Bianco, desiderosa di non far spegnere il ricordo, ha condiviso la ricetta del gustoso dolcetto. Bastano solo pazienza, 20 minuti di preparazione e questi ingredienti: farina, zucchero, uova, fecola di patate, latte intero, cacao amaro e cioccolato fondente. Seguendo accuratamente le dosi indicate e la procedura segnata, non solo i bambini di oggi potranno godere del prelibatissimo Soldino, ma anche chi è stato bambino ieri può fare un salto indietro nel tempo e provare nuovamente quelle dolci sensazioni che scaturivano dall’avere la bocca sporca di cioccolato.

La storia e il ritorno nel 2010

Sebbene questa merendina manchi molto a chi le era affezionato, il Soldino non è più in vendita da anni perché, come spesso capita, cambiano mode e tendenze anche tra gli snack. Tuttavia, all’inizio si pensò che il Soldino non si trovasse più nei supermercati a causa di un improvviso esaurimento delle scorte (cosa che spesso capitava negli mitici anni ’80 perché gli esercenti non potevano far fronte alla grande distribuzione). Poi, però, si comprese che la succulenta merendina era stata rimpiazzata da altre, le quali attiravano di più i consumatori.

Tuttavia la storia del Soldino non finì con gli anni ’90. In preda all’Amarcord, nell’ottobre 2010 ne venne presentata a Perugia, durante l’evento Eurochocolate (che durò solo 6 giorni), un’edizione limitata in formato rettangolare all’interno di un’elegante scatola di latta.