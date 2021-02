Il match tra Siviglia e Borussia Dortmund è valido per gli ottavi di finale della Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Si sono aperti con due vittorie nette gli ottavi della Champions League: al Camp Nou, quattro le reti rifilate dal Psg al Barcellona, con tripletta di Mbappé e i blaugrana in gol soltanto su rigore; nell’altra parte il Liverpool nonostante non sia in una fase brillante, è riuscito a liquidare per due a zero il Lipsia.

Leggi anche -> Sartor arrestato, blitz della Guardia di Finanza contro l’ex calciatore

Oggi scendono in campo Siviglia contro Borussia Dortmund e soprattutto i campioni d’Italia della Juventus, attesi dalla trasferta di Porto. Le due squadre che scendono in campo stasera in Spagna sono attardatissime dalla vetta nei rispettivi campionati: soltanto quarto è il Siviglia in Liga e addirittura sesto il Borussia in Bundesliga.

Leggi anche -> Che fine ha fatto Beppe Signori, il silenzio dopo l’arresto e lo scandalo

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Precedenti di Siviglia – Borussia Dortmund e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo stadio Rámon Sánchez-Pizjuán di Siviglia tra i padroni di casa e i tedeschi del Borussia Dortmund è un’esclusiva Sky, che sarà visibile su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Footbal e Sky Sport 253. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Si tratta di una sfida quasi inedita: le due squadre si sono affrontate solo due volte, nella fase a gironi dell’Europa League 2010/11. Vittoria spagnola all’andata in trasferta con rete di Luca Cigarini, al ritorno invece le due formazioni pareggiarono con il punteggio di due a due. Segnarono in quell’occasione il loro nome sul tabellino dei marcatori Kagawa, Romaric, Kanoute e Subotic.

Siviglia e Borussia Dortmund, le due squadre in campo: le formazioni

Lopetegui e Terzic stanno completando le loro scelte in vista della partita di questa sera. Ecco le possibili formazioni:

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Aleix Vidal, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Jordan, Fernando, Rakitic; Suso, En-Nesyri, Gomez.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Dahoud, Delaney; Reyna, Reus, Sancho; Haaland.