Pupo minaccia guerra: “Risarcimento milionario”. Ecco con chi ce l’ha

Pupo si dice pronto a chiedere a Tv Sorrisi e Canzoni un risarcimento danni milionario per colpa di un’ennesima gaffe nei suoi confronti.

Tv Sorrisi e Canzoni l’ha fatto di nuovo. Nell’ultimo numero del noto magazine si parla ancora del Grande Fratello Vip e del suo opinionista, nonché popolare artista. Ma con una (ripetuta) svista clamorosa sulla sua età anagrafica.

Quel ripetuto errore su Pupo

Pupo rimprovera al settimanale di avergli attribuito cinque anni in più. Secondo taluni errori simili portano anche fortuna, ma tant’è: la svista non è sfuggita all’occhiuto cantante e showman, che poco fa su Twitter ha ironizzato sull’accaduto: “Per l’ennesima volta, il prestigioso settimanale Sorrisi mi ha attribuito 5 anni in più, asserendo che io avrei 70 anni anziché 65…”.

Di qui l’avvertimento (ovviamente ironico) del buon Pupo al settimanale: “Alla prossima scatterà una richiesta milionaria di risarcimento danni…”. Il Nostro si affretta però ad aggiungere che è disposto a perdonare la redazione di Tv Sorrisi e Canzoni qualora alla prossima “sbagliasse” la sua altezza, regalandogli quella manciata di centimetri di altezza in più di cui sente tanto la mancanza (come noto la statura non è il suo forte): “Potrebbero però farsi perdonare regalandomi nel prossimo numero in uscite nelle edicole 20 cm di altezza…”. E il settimanale risponde: “Scusaci…Già immaginiamo la tua soddisfazione quando la prossima volta ti attribuiremo l’età giusta…”. Staremo a vedere…

Per l’ennesima volta, il prestigioso settimanale @tvsorrisi mi attribuisce 5 anni in più. #70 invece di #65

Alla prossima scatterà una richiesta milionaria di risarcimento danni 👍😜💰💶💵Potrebbero però farsi perdonare regalandomi, nel prossimo numero,20 cm di altezza🔝 — Pupo (@pupoghinazzi) February 17, 2021

