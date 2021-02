Porto – Juventus Champions League: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Porto e Juventus è valido per gli ottavi di finale della Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Si sono aperti con due vittorie nette gli ottavi della Champions League: al Camp Nou, quattro le reti rifilate dal Psg al Barcellona, con tripletta di Mbappé e i blaugrana in gol soltanto su rigore; nell’altra parte il Liverpool nonostante non sia in una fase brillante, è riuscito a liquidare per due a zero il Lipsia.

Oggi scendono in campo Siviglia contro Borussia Dortmund e soprattutto i campioni d’Italia della Juventus, attesi dalla trasferta di Porto. I bianconeri hanno visto arrestarsi a Napoli la loro corsa alla vetta della classifica e oggi affrontano la formazione portoghese, che si sta rivelando anche in campionato non certo irresistibile.

Precedenti di Porto – Juventus e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo ‘Estadio do Dragao’ di Oporto vede dunque di fronte la squadra di casa del Porto e i campioni d’Italia della Juventus ed è un’esclusiva Sky, che sarà visibile su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta, sui canali 201 e 252 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Sei in tutto i precedenti tra queste due squadre, con cinque vittorie bianconere e un pareggio. Tra le sfide, c’è anche la finale di Coppa delle Coppe giocata a Basilea nel 1984 e vinta dalla Juventus per due a uno. Il bilancio dei bianconeri contro le squadre portoghesi è di 8 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, tutte ottenute contro il Benfica. L’ultima trasferta dei bianconeri in Portogallo si è conclusa con un 1-1 contro lo Sporting nel 2017-2018 in Champions League.

Porto e Juventus, le due squadre in campo: le formazioni

Sergio Conceiçao e Pirlo stanno completando le loro scelte in vista della partita di questa sera. Ecco le possibili formazioni:

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona, Oliveira, Uribe, Otavio; Marega, Taremi.