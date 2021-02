Oroscopo del giorno, giovedì 18 Febbraio: tutti i segni dello Zodiaco

Ci stiamo oramai avvicinando al fine settimana. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di giovedì 18 Febbraio 2021.

Il mese di Febbraio ha oramai superato la metà dei suoi giorni, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? È il momento di scommettere e lanciarsi verso nuove avventure? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di giovedì 18 Febbraio 2021.

Giovedì 18 Febbraio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Via libera per voi durante la giornata di oggi per quel che riguarda l’amore. Tutti gli astri saranno dalla vostra parte e vi regaleranno una spinta per muovere degli importanti passi avanti. Cercate di ragionare bene prima di agire e di non essere troppo impulsivi.

Toro. La Luna sarà dalla vostra parte durante tutta la giornata di oggi. L’amore ed il romanticismo apriranno le porte per voi, che potrete finalmente tirare un sospiro di sollievo e chiarire tutti i disguidi degli ultimi tempi una volta per tutte.

Gemelli. La giornata si prospetta decisamente fortunata e positiva. Via libera per quel che riguarda l’amore, tenetevi pronti. È importate che vi guardiate bene attorno e che afferiate al volo tutte le buone opportunità. Un nuovo incontro potrebbe sorprendervi piacevolmente.

Cancro. Qualche nuvola di tensione si intravede all’orizzonte per quel che riguarda la giornata di oggi. Potreste essere titubanti di fronte ad una scelta da prendere e avere bisogno di ancora un po’ di tempo per riflettere con attenzione.

Leone. Qualcosa ultimamente vi sta portando via una buona dose di serenità. Il consiglio migliore è quello di indagare sui motivi del vostro disagio e di fermarvi a riflettere per escogitare una valida soluzione. Non temete, tutto si risolverà per il meglio.

Vergine. La giornata di oggi sarà per voi decisamente sottotono. Ultimamente vi state un po’ troppo chiudendo in voi stessi, ed è necessario uscire fuori da un simile guscio. Prendete del tempo per riflettere, dopodiché ripartite alla carica. Forza e coraggio!

Bilancia. Il periodo attuale sarà per voi decisamente fortunato. La Luna sarà completamente a vostro favore e vi regalerà degli attimi di passione ed estremo romanticismo. Non tiratevi indietro di fronte a niente, ne varrà la pena!

Scorpione. Durante la giornata di oggi il consiglio migliore è quello di armarsi di molta pazienza. La tensione e lo stress dell’ultimo periodo vi hanno decisamente messo di malumore ed è arrivato il momento di rimediare.

Sagittario. Durante le prossime ore comincerete ad accusare il colpo della stanchezza. Nonostante questo, non è ancora il momento adatto a riposarsi. È infatti necessario continuare a dare il massimo. Le soddisfazioni arriveranno presto, non temete!

Capricorno. Il weekend in arrivo porterà con sé decisamente molta serenità. I tempi sono maturi per sbrigare tutte le questioni tralasciate in precedenza e per risolvere i conflitti con le persone care. Cercate di non isolarvi troppo, potrebbe essere deleterio.

Aquario. Via libera per quel che riguarda il lavoro durante la giornata di oggi. Liberate la vostra fantasia e non ponetevi alcun limite. Alcuni dei vostri progetti potrebbero finalmente prendere il volo, dunque impegnatevi più che mai.

Pesci. Buone vibrazioni per voi durante la giornata di oggi. L’armonia sarà nell’aria e voi potreste approfittarne per recuperare le energie in totale serenità. Cercate di non stressarvi troppo e di godervi un po’ di sano riposo.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.