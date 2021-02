Neve in Grecia: Atene imbiancata, le foto più belle dei luoghi storici della città.

La tempesta siberiana Burian che nei giorni scorsi ha colpito l’Italia, imbiancando le regioni del Centro-Sud fino al mare, si è spostata poi verso Est, sospinta dalle correnti atlantiche che hanno riportato un clima mite da noi. Nello spostamento, il gelo siberiano ha raggiunto la Grecia, portando eccezionali nevicate sul Paese.

Le foto, che hanno fatto il giro del mondo, ci hanno regalato insolite e spettacolari immagini di Atene e la sua acropoli sotto la neve. Uno scenario veramente suggestivo, di cui vi proponiamo qui sotto gli scatti più belli.

Neve in Grecia con Atene imbiancata: le foto più belle

Quest’anno abbiamo avuto un inverno davvero generoso di neve, con abbondanti nevicate sulle Alpi e sugli Appennini, di cui purtroppo non è stato possibile approfittare più di tanto per escursioni e sciate, a causa della chiusura degli impianti di risalita e lo stop agli spostamenti tra Regioni diverse. Misure dettate dall’emergenza sanitaria dell’epidemia di Covid-19, che non sembra ci lascerà presto.

Oltre alla montagna, la neve è caduta in più occasioni anche in città e in pianura, spingendosi fino alle coste o in zone dove è più rara. Abbiamo visto eccezionali nevicate ricoprire interamente città e capitali del mondo, con fenomeni eccezionali. Infine, la neve è arrivata anche al mare, con coste e spiagge imbiancate anche al Sud Italia.

Negli ultimi giorni, l’ultima grande città ricoperta da una insolita, fitta nevicata è Atene, la capitale della Grecia. Raggiunta dal freddo siberiano. La neve ad Atene, dove il clima è mite anche in inverno, non è un fenomeno normale, almeno non in queste proporzioni. Disagi a parte, le immagini della città e della sua area archeologica sotto i fiocchi e la coltre bianca hanno lasciato tutti senza fiato, facendo il giro del mondo. Anche noi vi proponiamo alcune delle foto più belle di Atene e della sua Acropoli sotto la neve.

Qui sotto una spettacolare veduta aerea dell’Acropoli di Atene e del Partenone imbiancati.

Sempre l’Acropoli ma vista dal basso.

Il caratteristico e turistico quartiere di Plaka completamente imbiancato.

Alberi innevati in un parco della zona nord di Atene.

I fiocchi di neve ricoprono l’area archeologica romana della città.

Il manto bianco ricopre il centro di Atene.

I balconi e i loro arredi completamente ricoperti dalla coltre bianca.

