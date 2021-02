Neonata di 5 mesi morta in circostanze misteriose, la polizia indaga

Una neonata di appena 5 mesi è morta in circostanze che la polizia ha definito “misteriose”. Non è chiara, infatti, la dinamica degli avvenimenti.

E’ successo nel Regno Unito, precisamente in Scozia, nel Pentshire in una piccola cittadina che è stata letteralmente sconvolta da questa morte misteriosa e inspiegabile. Una neonata di appena 5 mesi, il cui nome non è stato finora reso pubblico dagli inquirenti, è stata trovata morta dalle forze dell’ordine e dai paramedici che l’hanno trasportata fuori dall’abitazione, tra lo sgomento dei residenti, che hanno riportato preziose informazioni al Mirror UK.

Neonata morta in casa, la polizia indaga le cause

I soccorsi sono stati chiamati intorno alle 9 del mattino e sono accorsi alla proprietà in cui è deceduta la piccola, nella cittadina di Almondbanks, nel Pentshire scozzese. Quello che si sono trovati davanti gli operatori di soccorso e in seguito le forze di polizia è uno scenario triste: una neonata di appena 5 mesi trovata morta in circostanze sospette e misteriose. La dinamica dei fatti non è dunque ancora stata chiarita, così come le cause del decesso.

Come riportato dal Mirror UK, i presenti si sono detti sgomenti e sconcertati dall’accaduto, anche se non hanno capito nulla di quello che è successo. Hanno solo visto numerosi agenti di polizia e operatori sanitari accerchiare la casa dove si è consumata la tragedia e portare fuori la piccola, ormai deceduta.

Le forze dell’ordine hanno poi compiuto le indagini necessarie, andando casa per casa per raccogliere preziose testimonianze per ricostruire i fatti che hanno preceduto la tragica e ingiusta morte della piccola. I residente hanno riportato al Mirror che l’ultima macchina della polizia ha lasciato l’isolato intorno a mezzogiorno del giorno stesso.