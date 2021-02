Mita Medici, chi è: età, carriera, vita della cantante e attrice

Mita Medici è una cantante e attrice molto famosa. Oggi la vedremo ospite in un noto programma tv, scopriamo tutto su di lei.

Patrizia Vistarini, in arte Mita Medici è nata a Roma, il 20 agosto del 1950. Oggi ha 70 anni, ma alle spalle ha una brillante carriera da cantante e attrice. La donna ha anche vestito i panni di presentatrice e interprete di fotoromanzi.

La Medici era molto apprezzata al punto che nel 1968 il complesso musicale “Le Orme” le ha dedicato la canzone “Mita Mita“.

Mita Medici: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla vita della cantante

La cantante è figlia dell’attore Franco Silva e sorella della famosa Carla Vistarini. Quest’ultima è un’autrice di testi, sceneggiatrice e scrittrice. E’ nel 1965 che il suo nome diventa molto conosciuto: a soli 15 anni vince il concorso Miss Teenager Italiana al Piper Club di Roma.

Leggi anche -> Compie 69 anni Lamberto Sposini, la verità sulle sue condizioni oggi

Dopo questo successo, riesce ad apparire in diverse produzioni cinematografiche. Tra queste troviamo: “L’estate”, “Non stuzzicare la zanzara“, “Colpo di sole”, “Come ti chiami amore?”. Per quanto riguardo il suo esordio in televisione, si dovrà aspettare il 1970. La Medici apparirà in un piccolo sceneggiato intitolato “Coralba” e diretto da Daniele D’Anza.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Nello stesso anno condurrà anche un altro programma, mentre nel 1973 affiancherà Pippo Baudo nella conduzione di Canzonissima. Due anni dopo la vedremo nella versione televisiva di “Al cavallino bianco”. A metà anni ’70 poserà anche per l’edizione italiana di “Playboy”.

Leggi anche -> Morto Claudio Sorrentino, lutto gravissimo nel mondo del cinema

Della sua vita privata invece non sappiamo molto. E’ conosciuta per aver avuto una lunga storia con il cantante Romano Franco Califano. “Aveva la capacità di sorprendermi sempre, anche con doni non preziosi, ma pensati” ha commentato durante un’intervista.