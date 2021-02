Mario Draghi, il discorso al Senato: segui la diretta in tempo reale

Un momento fondamentale per il Paese: Draghi pronuncerà il discorso al Senato, alle ore 10 di oggi 17 febbraio. Ecco come seguire la diretta.

Ormai manca poco ad un momento davvero decisivo per la politica italiana. Oggi, 17 febbraio si voterà la fiducia al premier Mario Draghi, che ha ormai formato l’esecutivo con i suoi ministri. Il nuovo Presidente del Consiglio parlerà intorno alle ore 10 di oggi da Palazzo Madama per presentare il programma dell’esecutivo al Parlamento e pronuncerà lo stesso discorso nella giornata di domani, da Montecitorio. Ecco come seguire il discorso in diretta.

Come seguire in diretta il discorso di Draghi

Il 13 febbraio il premier ha fatto il suo giuramento e ora è tutto pronto per partire, manca solo il fondamentale voto di fiducia, previsto dalla nostra Costituizione affinché il Parlamento possa appoggiare interamente il nuovo Presidente del Consiglio e i suoi ministri e quest’ultimo possa prendere pieno potere esecutivo. Mario Draghi oggi pronuncerà il suo discorso programmatico, in cui annuncerà la linea che intende adottare per il nuovo governo e sarà possibile seguire in diretta le parole del nuovo premier.

Il discorso durerà circa 20 o 30 minuti e conterrà un invito da parte di Draghi e rivolto alle forze politiche alla coesione, soprattutto in un momento così delicato della nostra storia. Verranno anche annuciate le principali riforme che il nuovo esecutivo intende fare e che, come già svelato precedentemente, riguarderanno fisco, giustizia civile e Pa.

Sarà possibile seguire il discorso in diretta tv su Rai 1, che dalle 9:50 circa trasmetterà uno speciale tutto dedicato al nuovo governo e il discorso in diretta di Draghi. Come la Rai anche La7 e Skytg24 seguiranno in tempo reale le parole del premier e sarà possibile seguire il discorso sui rispettivi canali. Per quanto riguarda lo streaming, le parole del presidente saranno trasmesse dal canale ufficiale di Palazzo Chigi su Youtube.