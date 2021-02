Mamma ho perso l’aereo, l’errore nel film che nessuno aveva mai notato

Una fan di Mamma ho perso l’aereo si è accorta di un piccolo dettaglio nel film che dimostra che Kevin non è l’unico a essere dimenticato.

Alzi la mano chi non ha mai visto Mamma ha perso l’aereo e non ricorda la scena in cui il piccolo Kevin McCallister viene lasciato a casa da solo, dopo che sua cugina Heather lo scambia con un vicino durante una concitata conta dei membri della famiglia prima di precipitarsi all’aeroporto. Ma a quanto pare non è l’unico errore che commette…

La svista che stravolge la trama di Mamma ho perso l’aereo

Molti di noi hanno visto e rivisto infinite volte Mamma ho perso l’aereo e sono convinti di conoscere ormai la trama a memoria, senza lasciarsi sfuggire neppure un dettaglio. Ma uno spettatore ha appena colto un piccolo “errore” nel film che “non aveva mai notato prima” e che sembrerebbe stravolgere la trama del film: il povero Kevin non sarebbe l’unico bambino lasciato indietro.

Sappiamo tutti che un vicino troppo ficcanaso viene scambiato per Kevin mentre tutti gli altri si ammassano in un furgone per dirigersi all’aeroporto, mentre lo stesso Kevin dormiva come un ghiro nella soffitta di casa. La cugina più grande di Kevin, Heather, è responsabile dell’equivoco.

L’utente di TikTok @ Jade.The.Jinx ha però notato che quello non è l’unico errore di Heather durante la sfortunata conta. La ragazza infatti porta la mano sul suo capo due volte, sia chiamando il numero “3” che il numero “11”. Ergo, un altro bambino dev’essere stato omesso… Il video caricato su TikTok è stato visto 1,2 milioni di volte ed è intitolato: “Ho visto Mamma ho perso l’aereo migliaia di volte come non me ne sono mai accorta?!”, con la didascalia: “Si conta al 3 e all’11”. Morale della favola: “Tecnicamente mancano due bambini” chiosa un utente. Chissà, forse sarà lo spunto per uno terzo film della serie.

