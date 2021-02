La battaglia e il dramma di Maddalena Imperato: la cantante e la lotta al tumore, ha attivato anche una raccolta fondi.

Ha solo 34 anni, Maddalena Imperato la giovane donna di Portici, nel napoletano, che da tempo lotta contro una malattia grave e rarissima. Infatti, la donna è affetta da un leiomiosarcoma inoperabile, aggravato da un linfoma e dall’anemia da distruzione di globuli rossi. Mamma di una bimba di soli 4 anni, da tre lotta contro il cancro.

In realtà, i primi sospetti arrivano quando più di 4 anni fa, durante la gravidanza, la donna scopre di avere valori alterati. Non può però sottoporsi a esami più approfonditi. Questi sono troppo invasivi e il rischio è che la donna possa perdere la figlia. La musicista scopre la malattia rarissima solo dopo il parto.

La battaglia di Maddalena Imperato: la cantante e la sua raccolta fondi

Da allora, ha girato diversi centri specializzati in tutta la Campania e nel frattempo ha dovuto smettere di esibirsi. Con l’arrivo della pandemia Covid, la sua situazione si è poi ulteriormente aggravata. Ha bisogno di cure e deve muoversi tra il Cardarelli di Napoli e il Moscati di Avellino, dove riceve le trasfusioni. Questo perché nel frattempo, il reparto dell’ospedale partenopeo è stato destinato ai pazienti affetti da Coronavirus. Non solo: la donna non potrà nemmeno ricevere la chemioterapia, poiché considerata troppo invasiva per i problemi che ha.

Il leiomiosarcoma è una malattia degenerativa, oltre che un tumore. Non può essere curato, ma qualcosa si può fare per rallentarlo. Anche per tale ragione, la cantante Maddalena Imperato ha fatto ricorso a una raccolta fondi su GoFundMe. Intende, grazie a questa, avere accesso a una cura sperimentale, fatta di un mix di farmaci che possono consentire il rallentamento del decorso della malattia. Non solo: spera anche che quei soldi possano servirle per garantire un’educazione alla figlia. Al momento, intanto, ha raccolto 16mila euro da circa 550 sottoscrittori.