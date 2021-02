Grande Fratello, Bettarini furioso: “È tutta una farsa, produzione iniqua”

Al Grande Fratello Vip Stefano Bettarini era uscito dopo soli due giorni. Ora lamenta quella che è una disparità di trattamento per lui.

Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini ha ancora il dente avvelenato per la sua espulsione dal gioco. Lui aveva preso parte all’edizione a cavallo tra 2020 e 2021 entrando a gioco in corso ma restando all’interno della casa più spiata d’Italia solamente per due giorni. Colpa di una espressione blasfema esclamata in diretta durante una conversazione con gli altri inquilini.

Una cosa che, anche essendo parte di un intercalare di certe zone d’Italia, non rappresenta una eccezione per la produzione del GF Vip. Infatti la scure della squalifica si è abbattuta sul capo dell’ex calciatore. Ma lui a ‘Vite da Copertina’, trasmissione di TV8 condotta da Rosanna Cancellieri, evidenzia come siano stati usati due pesi e due misure con altri concorrenti. E paragona la sua situazione a quella di Alda D’Eusanio. Anche quest’ultima è uscita dopo poco tempo dal suo ingresso per via di una squalifica. “Ma sarebbe dovuto succedere prima, sin dal primo giorno all’interno del reality lei ha detto qualunque cosa”. In tv Stefano Bettarini ha maturato una grande esperienza, partecipando a diversi reality show.

Grande Fratello, Bettarini non ci sta: “Disparità di trattamento evidente”

Questo un pò ha contribuito ad affrancarlo dall’etichetta di ex marito di Simona Ventura. Una situazione che ad un certo punto gli era pesata, quando ancora calcava i campi di gioco. Nel suo curriculum figura anche una partecipazione con Samantha Togni a ‘Ballando con le Stelle’, con la quale si piazzò al quarto posto nel 2009. E con quest’ultima ha anche intrattenuto una relazione amorosa, seppur per poco tempo. Poi è capitato lo stesso anche con Dayane Mello, incontrata proprio in questa edizione del ‘Grande Fratello Vip’. “Ma per lei è stata una notte di passione e basta, descrivendola con un termine di gran lunga meno elegante. Quando poi è un uomo a dire certe cose passa per sessista e maschilista.

“La D’Eusanio andava mandata via prima”

Per quanto mi è accaduto provo ancora delusione, umanamente. Ed ancora sulla D’Eusanio: “Fausto Leali è uscito subito, lei ha avuto la possibilità di andare al televoto. Non è un trattamento equo. Poi lei ha detto altre cose gravi ed hanno per forza dovuto mandarla via. Io sono stato cacciato per una parolaccia che però tutti non inquadrano come blasfemia. Pure il mio padre spirituale l’ha presa a ridere. Poi nella casa c’è chi ha detto cose ben peggiori. Ci sono più eliminati che concorrenti e comunque ho potuto constatare che il pubblico è dalla mia parte”.