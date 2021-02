Alan Friedman cacciato da Rai 1, aveva definito Melania Trump una escort

Friedman è stato cacciato dal primo canale di Stato dopo la battuta infelice sull’ex first Lady americana. La decisione del direttore di rete

Eì stato messo alla porta da Rai Uno. L’economista Alan Friedman ha provato a scusarsi ma a nulla è servito il passo indietro. Il giornalista americano mercoledì a ‘Unomattina’ su Rai1, durante la diretta, aveva etichettato in modo volgare la ex first lady americana. Successivamente a ‘L’aria che tira’, su La7, bacchettato dalla conduttrice da Myrta Merlino, che gli ha detto: “Ieri sei finito al centro di una grande polemica per aver dato della escort a Melania”. Il giornalista ha così replicato alla Merlino: “Bah… lasciamo stare le cose familiari”. La conduttrice di La 7 ha però insistito: “Tra poco torniamo sulle elezioni americane e su Kamala Harris, però Alan, ti devo tirare le orecchie. Da donna ti dico non usare quella parola, ‘escort’, per parlare di una donna, è sbagliata sempre, comunque la si pensa. Non mi piace”. Friedman ha così deciso di fare retromarcia pubblicamente, come riportato da Repubblica, accettando la critica: “Myrta, da amico ti dico che ho fatto una battuta infelice, di pessimo gusto e fatta male, per cui chiedo scusa. Tu mi conosci, sai che sono contro i misogini e i maschilisti”.

Alan Friedman, non bastano le scuse

Le scuse, tuttavia, sono servite a poco. La retromarcia non ha evitato a Friedman una soluzione drastica per quanto riguarda Rai 1 e il programma Uno mattina. A spiegare la decisone dura è il direttore di Rai Stefano Coletta che ha replicato: “Chiunque abbia lavorato con me sa quanto io abbia lavorato come autore sulla figura femminile e sul tema della violenza alle donne. Non si possono tollerare certe affermazioni vista la responsabilità che la televisione ha su una trasversalità di culture e di sensibilità”.

