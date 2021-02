Festival di Sanremo, anticipazioni: quali ospiti saliranno sul palco?

Il Festival di Sanremo si avvicina sempre di più. Ecco a voi qualche succosa anticipazione in merito agli ospiti che vedremo sul palco.

L’attesissimo Festival di Sanremo è oramai sempre più vicino, e il pubblico non sta più nella pelle. Il 2 Marzo si avvicina e sono tutti curiosi di scoprire qualcosa in più sulla kermesse. La settantunesima edizione del Festival sta tenendo i telespettatori sulle spine, che fremono dalla voglia di sapere chi salirà sul celebre palco dell’Ariston in qualità di ospite. Ecco a voi dunque qualche succosa anticipazione in merito alle star che faranno la loro comparsa in uno dei teatri più famosi d’Italia.

Il Festival si svolgerà dal 2 al 6 Marzo 2021 e verrà trasmesso interamente su Rai 1 in prima serata. Ad aprire le danze sarà il conduttore Amadeus, accompagnato dalla bellissima e celebre Naomi Campblell. I due, insieme anche a Fiorello, daranno il via all’attesissima gara, che sarà sotto la luce dei riflettori di tutta la penisola italiana. Due ospiti particolari daranno colore all’intera competizione, durante tutte e cinque le serate. Si tratta di Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic, e il pubblico non vede l’ora di vederli in veste di ospiti.

L’ipotesi di vedere insieme su palco dell’Ariston Roberto Benigni e Adriano Celentano si allontana sempre di più. Il no delle due celebrità sembrerebbe infatti oramai quasi certo. Si ipotizza però la possibile comparsa di Jovanotti in alternativa, ma le carte sono ancora tutte coperte. Certa invece sarà la presenza di Matilda De Angelis, l’attrice che ha in poco tempo conquistato il cuore di moltissimi italiani.

Festival di Sanremo 2021: gli ospiti della finale

La settantunesima edizione del Festival di Sanremo riserverà al pubblico tantissime sorprese. Ad emozionare i telespettatori sarà senza dubbio la puntata finale, ovvero quella che vedrà uno dei concorrenti aggiudicarsi l’ambitissimo primo posto. Durante l’appuntamento finale, farà la sua comparsa sul palco del Teatro Ariston di Sanremo la celebre Ornella Vanoni. Insieme a lei, saranno inoltre ospiti Alessandra Amoroso, i Negramaro e Giorgia. Sono a questo punto tutti curiosi di scoprire che cosa ci riserverà il Festival durante la prossima edizione.