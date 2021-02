Ed Sheeran, il nuovo album “Subtract” potrebbe uscire quest’anno: quello che l’artista ha scritto su Instagram non lascia spazio ai dubbi.

Il nuovo album di Ed Sheeran, il cantautore inglese più amato dal pubblico italiano, potrebbe finalmente essere in arrivo quest’anno. In occasione del suo trentesimo compleanno pochi minuti fa Sheeran ha pubblicato sul suo profilo Instagram una fotografia commemorativa con una didascalia misteriosa, ma che non lascia troppo spazio ai dubbi dei veri fans.

Ed Sheeran, il nuovo album Subtract potrebbe uscire quest’anno

“30 oggi. Grazie per tutti i vostri meravigliosi messaggi, mi sento molto amatO. Attualmente sono vestito come lo ero il giorno del mio terzo compleanno. Tornerò online con la quarta puntata della serie più tardi quest’anno, fino ad allora baci” ha scritto Ed Sheeran sotto l’ultimo post pubblicato su Instagram. Lo scatto comprende una fotografia in cui si vede lui da bambino, vestito da pirata, e una piccola torta di cioccolato. Ma i fans dell’artista non si sono concentrati tanto sul costume del piccolo Ed, quanto piuttosto sulle parole enigmatiche della didascalia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ed Sheeran (@teddysphotos)

Potrebbe interessarti leggere anche –> The Afterglow, testo e traduzione della nuova canzone di Ed Sheeran

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

La “quarta puntata della serie” di cui parla Ed potrebbe essere infatti il suo terzo album musicale, atteso con ansia da tutti i suoi fans dopo la lunga pausa di un anno. Dalle ultime notizie di gossip sembrava che il nuovo progetto dell’artista, che potrebbe chiamarsi “Subtract”, seguendo lo stile matematico dei titoli dei primi tre album, non sarebbe arrivato prima del 2022. Ma dopo questa recente confessione su Instagram, sembra proprio che nuova musica verrà pubblicata quest’anno. Per restare aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo di Ed Sheeran è possibile seguire il fan club italiano sul profilo Instagram @edteamitalia.