Cristina Plevani, che fine ha fatto la prima vincitrice del Grande Fratello?

Cristina Plevani è stata la prima vincitrice del Grande Fratello. Scopriamo insieme che fine ha fatto e che cosa fa oggi la donna.

Vi ricordate della bella Cristina Plevani? La donna è stata la prima vincitrice del Grande Fratello, uno dei reality show più seguiti in tutta Italia. La concorrente conquistò il cuore del pubblico, il quale, ancora adesso, non l’ha dimenticata. Leggiamo dunque insieme chi è e che cosa fa la ‘cenerentola triste’ della prima edizione del famosissimo tv show.

La Plevani è nata nella città di Iseo il 17 Giugno 1972, sotto il segno dei Gemelli. Quest’anno compirà dunque 49 anni. La donna esordì nel piccolo schermo entrando a far parte dei concorrenti della prima edizione del GF. Timida, riservata, e spesso insicura, Cristina si guadagnò in poco tempo il soprannome di ‘Cenerentola triste’. La sua dolcezza e la sua bontà non passarono però inosservati, ed alla fine regalarono alla donna niente meno che una clamorosa e indimenticabile vittoria.

Tra le mura della Casa più spiata d’Italia, la Plevani riuscì a conquistare il cuore del celebre Pietro Taricone, lasciando la bella Marina La Rosa con l’amaro in bocca. In seguito alla vittoria del reality show, continuò per qualche tempo a percorrere la strada del mondo dello spettacolo, lavorando come conduttrice radio, come inviata per Verissimo, come cantante, e partecipando anche a Uomini e Donne. In seguito abbandonò però il piccolo schermo, tornando nella sua città Natale a condurre una vita lontana dai riflettori. “Non è stata una mia scelta.” confessò ad Adnkronos nel 2014 durante un’intervista. “Non sono stata io a decidere di abbandonare il piccolo schermo. Vorrei continuare a fare qualcosa in tv, anche le televendite che molti snobbano”.

Cristina Plevani: cosa fa adesso la prima vincitrice del GF

Tutti si chiedono dunque che cosa faccia adesso la bella Cristina Plevani, la prima vincitrice del Grande Fratello, seguitissima ed apprezzata sui social network. La donna lavora ad Iseo, la sua città natale, come cassiera. Non ha abbandonato però la sua passione più grande, il nuoto. È infatti ancora impegnata in piscina come istruttrice di nuoto e fitness, nonostante lo consideri a tutti gli effetti come un secondo lavoro. Al momento il cuore di Cristina non è stato ancora conquistato da nessuno. “Forse non ho ancora trovato la persona giusta, qualcuno che mi abbia colpito a livello di testa, la cosa per me più importante. Dall’altra mi rendo conto però che davanti ai legami scappo e che quindi il 99% delle volte non ho voglia di trovare qualcuno”.