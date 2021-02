Coronavirus 17 febbraio: 12mila casi e 370 morti in 24 ore

Emergenza Coronavirus oggi 17 febbraio in Italia: 12mila casi e 370 morti in 24 ore, ecco i dati aggiornati e la situazione.

Da una parte il pericolo che deriva dalle varianti del Coronavirus che si diffondono in queste ore in Italia, dall’altra un altro sensibile calo degli attualmente positivi, ma anche dei ricoveri. Sembra evidente che la strada verso la fine dell’emergenza Coronavirus in Italia è ancora lunga, ma i dati continuano a migliorare.

Ancora una volta, il primo fattore da osservare è quello riguardante i nuovi casi che sono oggi 12.074 su 294.411 tamponi antigenici e molecolari effettuati. Questo vuol dire che l’incidenza dei tamponi positivi sul totale di quelli effettuati risale rispetto al minimo toccato ieri e si porta nuovamente sopra al 4% ovvero al 4,1%.

Dati Coronavirus Italia oggi 17 febbraio: la situazione

In queste ultime 24 ore sono tornati a salite i dimessi o guariti, saliti a 16.519, mentre i decessi sono 369. Questo vuol dire che continua a scendere il numero degli attualmente positivi: ci sono oggi in Italia 388.864 malati affetti da Coronavirus. Di questi, 20.317 (-220 rispetto al giorno precedente) sono ricoverati nei reparti Covid. I ricoverati in terapia intensiva sono invece 2.043 (-31 rispetto al giorno precedente).

Se guardiamo invece i dati su base settimanale, abbiamo 11.913 casi in media al giorno, con un leggerissimo calo dell’un per cento. Invece, i decessi in media sono 315 al giorno, ovvero il 13% in meno rispetto alla settimana precedente. Nei reparti di terapia intensiva, sono entrate ieri 113 persone. Infine, il dato sulle vaccinazioni: quasi 70mila in un solo giorno e torna ancora a salire la media settimanale, segno che finalmente è stata attivata la campagna per gli over 80.