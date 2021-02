Per il comico Beppe Grillo, buone notizie in famiglia: nonno di due gemelle, la figlia della moglie è incinta, l’annuncio della donna.

Si allarga la famiglia del comico genovese e fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo. Lo ha annunciato Valentina Scarnecchia, sua figlia acquisita, in un’intervista al settimanale ‘Oggi’. La giovane donna, a quanto pare, sarebbe in dolce attesa addirittura di due gemelle, per la gioia del marito di sua madre.

Valentina Scarnecchia è infatti la figlia di Roberto Scarnecchia, ex calciatore della Roma, con cui vinse due Coppa Italia, Milan, Napoli e Pisa, e di Parvin Tadjik, l’attuale moglie di Beppe Grillo, sposata oramai nel lontano 1996. Valentina è una food blogger e ha partecipato ad alcune trasmissioni televisive di cucina.

Valentina Scarnecchia sta per rendere nonno Beppe Grillo

La giovane donna ha spiegato che il marito di sua madre è davvero felice del fatto che la famiglia si allarghi ulteriormente: “Non vede l’ora che arrivino queste bambine. Io però ce lo voglio proprio vedere poi, in pratica, alle prese con due neonate”, sono state le sue parole. Non solo grattacapi, dunque, per Beppe Grillo da parte dei suoi figli, ma anche le notizie belle, che arrivano in momenti particolari.

Pochi i dubbi, secondo chi gli è vicino, sul fatto che Beppe Grillo possa essere un buon nonno. Ma com’è come padre? Valentina Scarnecchia confida ancora: “Andiamo in bicicletta, facciamo passeggiate, ci scambiamo commenti sulle serie tv che ci piacciono. Lo vorrò sempre al mio fianco, sono pazza di lui”. La giovane donna, insomma, sta per fare un bel regalo a se stessa e a questo genitore acquisito che da sempre ormai è parte della sua vita.