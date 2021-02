Barbara D’Urso fidanzato, Roberto Alessi: “Li ho visti insieme”

Il gossip Barbara D’Urso fidanzato vola sempre alto nell’interesse di tanti telespettatori. Novella 2000 fornisce una conferma importante.

Barbara D’Urso fidanzato, il gossip circola possente da diverso tempo ormai. E presto uscirà fuori il suo nome, secondo Roberto Alessi. Il direttore di ‘Novella 2000’, che conosce bene la conduttrice Mediaset, è convinto che l’identità del cavaliere che finalmente rende felice la 63enne napoletana spunterà e sarà noto a tutti.

Lui poi precisa anche come abbia incontrato questa persona, ma non ha potuto svelare la cosa. Alessi fa sapere soltanto di essere riuscito a sorprendere Barbara D’Urso e fidanzato potenziale. Senza avere però la conferma che questi fosse effettivamente il compagno di lei. La presentatrice di tante trasmissioni di Canale 5 del resto ha ribadito più volte in passato che non c’è nessun gossip da svelare. Che di fidanzati non ce ne sono. E risulta poi particolarmente abile nel non farsi mai beccare in dolce compagnia.

Barbara D’Urso fidanzato, Roberto Alessi: “C’è, paparazzi non mollate”

C’è anche un altro motivo che ha impedito a Roberto Alessi di diffondere per primo lo scoop. Lui si trovava con una amica sia sua che di Barbara quando ha incontrato quest’ultima e quell’uomo misterioso. Sul quale però sussistono pochi dubbi.

“Non avrei mai potuto tradire la fiducia della D’Urso”. Infine, nel suo trafiletto comparso su ‘Novella 2000’, il direttore insiste ed incoraggia i colleghi a non mollare. “Prima o poi faremo lo scoop ed i nostri sforzi verranno premiati”.