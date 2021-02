Barbara D’Urso, esce allo scoperto il fidanzato segreto della conduttrice

La conduttrice Barbara D’Urso sembra avere un fidanzato segreto, come confermato dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi.

Secondo il direttore del magazine di gossip Novella 2000, Roberto Alessi, la conduttrice Barbara D’Urso avrebbe un nuovo fidanzato. Questa non è decisamente la prima volta che si fanno speculazioni sulla vita sentimentale della partenopea.

Nel mondo del gossip si è mormorato più volte di una love story per Barbara D’Urso. Stavolta le voci sembrano essere più insistenti del solito, però, e a dare la conferma dello scoop è stato il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi. Il giornalista ha dichiarato di aver incontrato l’uomo misterioso, ma di non aver potuto lanciare lo scoop per ragioni precise. Non molto tempo fa era stato proprio Alessi a confessare che beccare la D’Urso in dolce compagnia è uno dei suoi crucci più grandi, dato che non ci è mai riuscito.

Barbara D’Urso fidanzata, la conferma di Roberto Alessi

Barbara D’Urso è estremamente riservata e attenta alla sua vita privata e, per il momento, nessuno ha mai beccato la conduttrice televisiva in compagnia di un fidanzato, nonostante i tanti paparazzi che assediano il suo portone di casa. Ora Roberto Alessi, però, conferma di aver incontrato Barbarella insieme a un uomo che potrebbe essere il suo fidanzato, ma non ha potuto scattare foto o fare gossip.

Roberto Alessi avrebbe incontrato la conduttrice e il suo nuovo partner in un momento casuale e privato, in quanto era in compagnia di un’amica comune quando ha visto la coppia. “Mica potevo tradire la sua fiducia“, ha rivelato il direttore di Novella 2000, spiegando il motivo dietro al quale non si conosce ancora l’identità del fidanzato di Barbara D’Urso. Ha invitato i suoi amici paparazzi a non demordere: “Non mollate il colpo, prima o poi uscirà allo scoperto“.