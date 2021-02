Annalisa Bruchi, chi è: tutto sulla conduttrice italiana

Annalisa Bruchi è un’apprezzata giornalista e conduttrice, oltre che autrice. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Annalisa Bruchi è una delle più note giornaliste, conduttrici e autrici televisive italiane, con una ormai lunga e prestigiosa carriera alle spalle. Conosciamola più da vicino.

Annalisa Bruchi dalla A alla Z

Annalisa Bruchi è nata a Siena, sotto il segno dei Pesci e nella contrada della giraffa, il 14 marzo 1970, ed è sposata con l’imprenditore Mario Valducci, ex deputato tra i fondatori di Forza Italia. Nel 1997 ha iniziato la sua carriera come giornalista professionista, esordendo come collaboratrice di Mixer di Giovanni Minoli. In seguito è entrata a far parte del Maurizio Costanzo Show su canale 5, realizzando rubriche di approfondimento su economia, politica e cronaca finanziaria. Nel 2005 è tornata in Rai, approdando a Domenica in su Rai 1, e collaborando nuovamente con Minoli ai suoi programmi Economix e La storia siamo noi.

Nel giugno del 2009 Annalisa Bruchi ha debuttato come conduttrice, oltre che autrice, con il programma Big – La via del cuore insieme a Silvia Tortora, in onda su Rai 3 per tre stagioni, che ha visto protagonisti alcuni grandi personaggi italiani. Nel 2011, in occasione dei festeggiamenti del 150º Anniversario dell’Unità d’Italia, per la Rai ha prodotto e condotto Fratelli d’Italia, in onda su Rai 2. E sempre su Rai 2 dal 2013 è stata trasmessa la prima edizione di 2Next – Economia e Futuro, da lei condotto e curato, poi arrivato alla quarta edizione.

Da luglio 2015 Annalisa Bruchi (fino al 2017 insieme a Maurizio Bianchini, poi dal 2018 insieme a Giovanni Mazzini) si occupa della telecronaca in diretta del Palio di Siena. Per due volte ha raccontato la vittoria della propria contrada, il 2 luglio 2017 e il 2 luglio 2019. Dall’autunno 2016 conduce Sunday Tabloid poi divenuto Night Tabloid su Rai 2, mentre dal 12 gennaio 2018 sulla stessa rete con Giancarlo Loquenzi è al timone di Kronos – Il tempo della scelta. Il 25 gennaio 2019 passa a Povera patria, rinominato nell’edizione successiva Patriae, programma settimanale d’informazione e approfondimento politico di Rai 2, affiancata da Aldo Cazzullo e Alessandro Giuli. E nella stagione televisiva 2020/2021 conduce in seconda serata su Rai 2 il programma d’informazione ReStart.

