Zaniolo Chiara Nasti, l’influencer svela tutto: la verità sulla coppia

Ancora novità in vista per quanto riguarda la vita privata di Nicolò Zaniolo: spunta una possibile storia con l’influencer Chiara Nasti

Poche partite nell’ultimo mese per il centrocampista della Roma, Nicolò Zaniolo, che sta recuperando alla grande dal secondo brutto infortunio al ginocchio. E così lo stesso talento della Nazionale italiana ha fatto parlare spesso per la sua vita sentimentale: prima l’addio con l’ex Sara Scapperrota, da cui aspetta anche un bambino; poi il possibile flirt con la modella rumena Madalina Ghenea, che poi avrebbe smentito tutto definendolo solo un amico. Nelle ultime ore sarebbe spuntato il nome dell’influencer Chiara Nasti, con la quale ha trascorso San Valentino in sua compagnia in un lussuoso hotel di Roma davanti al Colosseo. Anche un indizio particolare: rose rosse a non finire per la giornata degl innamorati con il numero 22 gigante al centro, proprio quello della maglia di Zaniolo.

Zaniolo Chiara Nasti, la verità su Instagram

L’influencer è stata corteggiata anche dal campione brasiliano Neymar, che ha cliccato qualche mi piace sulle sue foto sensuali. E nelle ultime ore la stessa bella ragazza napoletana ha voluto chiarire la sua situazione sentimentale: “Sono felice, ma vi spiegherà io in persona quando sarà il momento”. Zaniolo, infine, non vede l’ora di tornare in campo dopo tanti mesi in casa tra fisioterapia e la positività per Covid che l’ha colpito nelle scorse settimane. In estate ci saranno anche gli Europei: il Ct Roberto Mancini punta molto sulle sue qualità, la convocazione potrebbe arrivare. Tra un mese Fonseca sarebbe anche tentato per convocarlo.