Vaccino alla figlia di Bill Gates che stuzzica i complottisti

La figlia di Bill Gates, Jennifer, scherza sulla teoria del complotto dopo aver ricevuto il vaccino anti Covid-19

E’ toccato il turno di Jennifer K. Gates. La figlia del fondatore di Microsoft Bill Gates, ha ricevuto la sua prima dose del vaccino anti-covid venerdì e ha stuzzicato non poco i teorici del complotto. “Purtroppo il vaccino non ha impiantato nel mio cervello l’intelligenza di mio padre – se solo l’Rna avesse quel potere …!” ha scritto in un post con tanto di faccina ironica su Instagram. La battuta è un riferimento a suo padre Bill Gates, il magnate della tecnologia, che ha concentrato i suoi sforzi con la Fondazione Bill e Melinda Gates sul miglioramento della tecnologia dei vaccini e dell’accesso di esso nell’area del mondo in via di sviluppo. Ha anche da tempo messo in guardia sulla possibilità di una pandemia virale, ben 5 anni prima che ciò si verificasse con il Covid-19.

Vaccino, la figlia di Bill Gates “punge” i complottisti

La sua difesa del vaccino e la visione di una pandemia di qualche anno fa, lo ha reso una figura centrale nelle teorie del complotto. Una delle convinzioni più stravaganti è che Bill Gates stia usando la pandemia per spingere un vaccino con un microchip che controllerebbe le menti delle persone o monitorerebbe la loro posizione. Per questi motivi, Gates si era detto preoccupato che le false teorie potessero avere un impatto negativo nell’utilizzo dei vaccini e quindi nella lotta alla pandemia.

Intanto Jennifer, oltre alla battuta pungente, ha voluto rendere pubblica la somministrazione del vaccino affinchè si possano, dove ce ne sarebbe bisogno, sensibilizzare le persone: “Ho il privilegio di ricevere la mia prima dose per insegnare alle mie cellule a fornire una risposta immunitaria protettiva a questo virus”, ha scritto nel post. “In qualità di studente di medicina e aspirante medico, sono grata del fatto che mi darà protezione e sicurezza per il futuro. Invito tutti a leggere di più e a considerarlo con forza. Più persone che vengono immunizzate, più sicure saranno le nostre comunità”.

