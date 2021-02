Uomini e Donne, Maria Tona: dal teatro a Dama del Trono Over

In questi ultimi mesi, tra le scoperte del dating show Uomini e Donne c’è la Dama del Trono Over, Maria Tona, già attrice di teatro.

Classe 1966, a quanto pare estremamente riservata sul suo passato affettivo, Maria Tona è stata in questi mesi uno dei volti di Uomini e Donne, il dating show in onda tutti i giorni su Canale 5 nel primo pomeriggio, che ha avuto maggiore successo di pubblico. La Dama del Trono Over è un’imprenditrice e in passato attrice.

Considerata la rivale in amore di Gemma Galgani, per essere uscita con Maurizio Guerci, dopo che su di lei sono caduti gli occhi e l’interesse di altri due cavalieri, ovvero Paolo Gozzi e Biagio Di Maro, la donna attualmente si occupa di consulenza in chirurgia plastica e medicina estetica.

Cosa sapere sulla Dama del Trono Over, Maria Tona

Seguita sul suo profilo Instagram da quasi 17mila follower, la Dama del Trono Over è dunque alla soglia dei 55 anni e oggi è appunto proprietaria della Tona Clinic. In passato, ha avuto a che fare con il mondo della recitazione. Difatti, dopo il diploma in una scuola a indirizzo economico e giuridico, nella metà degli anni Ottanta inizia a frequentare la scuola di recitazione del Teatro Belli. Partecipa a diversi stage e workshop formativi, successivamente arrivano gli spettacoli teatrali.

Dal punto di vista affettivo, sappiamo che Maria Tona ha avuto una storia d’amore importante con un uomo più piccolo di lei di 20 anni. Ma non solo: è una mamma di ben cinque figli, delle quali quattro ragazze, e sembra avere un buon rapporto con loro. Lo si apprende dai social network, dai quali si apprende che è anche nonna di tre nipoti. Una nonna giovanissima, dunque, che arriva a Uomini e Donne alla ricerca della sua anima gemella.