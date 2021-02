Stefano De Martino senza parole, annullato Stasera Tutto è Possibile

Questa sera salta l’appuntamento con Stasera Tutto è Possibile, il conduttore Stefano De Martino è davvero senza parole.

La programmazione di Rai 2 è cambiata in via del tutto eccezionale e il programma di Stefano De Martino, “Stasera Tutto è Possibile“, non andrà in onda.

La quinta puntata del varietà con Stefano De Martino, “Stasera Tutto è Possibile” salta e il conduttore è senza parole. Al suo posto, in via del tutto eccezionale, andrà in onda il quarto appuntamento con il docu-reality “La Caserma“. La puntata era prevista inizialmente per mercoledì 17 febbraio, dove ci saranno nuove occasioni di approfondimento culturale, con la prima lezione di storia. E’ previsto il ritorno del giornalista Aldo Cazzullo che, nella scorsa settimana, aveva parlato agli allievi del ruolo della donna nel corso della Prima Guerra Mondiale.

LEGGI ANCHE -> Stasera in tv – Stasera tutto è possibile: ospiti di oggi, 16 febbraio

LEGGI ANCHE -> Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 16 febbraio prima e seconda serata

Stasera Tutto è Possibile salta, sostituito da La Caserma

Le anticipazioni de “La Caserma” svelano che gli allievi nel quarto appuntamento saranno impegnati con la prima esercitazione in piscina, un nuovo addestramento e qualcuno dovrà prendere dure decisioni in materia d’amore. Gli ascolti del docu-reality sono decisamente traballanti: dopo un esordio all’11,2% di share, con 2.685.000 telespettatori, la trasmissione è calata. La scorsa settimana lo share è calato al 7% con 1.686.000 telespettatori.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

I dati del programma potrebbero calare anche questa sera, in quanto su Canale 5 è previsto l’appuntamento degli ottavi di finale della Champions League tra il Barcellona e il Paris Saint Germain. La rete ha quindi sacrificato “La Caserma” in favore della trasmissione di Stefano De Martino, che sta riscuotendo ottimi ascolti. La prossima puntata di “Stasera Tutto è Possibile” sarà dedicata al mondo animale e, oltre agli ospiti fissi, saranno presenti Sergio Friscia, Andrea Delogu, Clementino, Gianluca Fubelli e Paolo Di Benedetto.