Stefano De Martino Andrea Delogu, “lei ci prova, sarà amore” FOTO

Imperversa il gossip sul duo di ‘amici’ Stefano De Martino Andrea Delogu. Ma spuntano degli indizi che fanno riflettere.

Stefano De Martino Andrea Delogu, sta per nascere una coppia? La cosa sembra evidente ai non pochi che hanno notato la frequenza con la quale lei si lancia in commenti arguti ed anche sottilmente maliziosi. L’attrice originaria di Rimini e nata all’interno della Comunità di San Patrignano si sta divertendo a dire la sua sotto ai recenti post di De Martino su Instagram.

Leggi anche –> Rosanna Fratello, chi è il marito Pino Cappellano: età, foto, carriera

Come noto, lui è single da mesi dopo avere lasciato Belen Rodriguez nello scorso mese di maggio. Invece lei sembra sia in crisi con Francesco Montanari, l’attore che ha sposato nel 2016. La 38enne romagnola in effetti si comporta con la leggerezza di una che non ha da rispondere ad alcun partner. Magari le sue intenzioni sono davvero innocenti e senza un secondo fine, fatto sta che l’impressione che molti internauti stanno avendo di lei è proprio di una che starebbe cercando un contatto importante. Del resto la eventuale coppia sembrerebbe essere proprio bene assortita.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, Giulia Salemi disperata: ci pensa Alessia Marcuzzi a difenderla

Stefano De Martino Andrea Delogu, perché sarebbe bello vederli insieme

Entrambi sono molto ironici, anche e soprattutto nei confronti di loro stessi per cominciare. La differenza di età non sembrerebbe affatto essere un problema. Tutti e due sono bellissimi, dotati di tante qualità ed insieme certamente andrebbero completarsi. Anche se c’è chi, giustamente, dà prima la precedenza a Montanari e si augura che la bella Andrea possa risolvere i problemi con il proprio attuale coniugi.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Sartor arrestato, blitz della Guardia di Finanza contro l’ex calciatore

Se di problemi effettivamente ce ne siano. Ad ogni modo la Delogu ha tenuto a precisare pochi giorni fa con con Stefano c’è solo amicizia. I due hanno lavorato insieme in radio nel 2019 ed in Rai non deve essere difficile incrociarsi. Magari saranno pure amici, come afferma lei a gran voce. Ma chissà che questo rapporto non evolva in qualcosa di più profondo.