Stasera in tv, Le Iene Show: anticipazioni del 16 febbraio

Stasera, martedì 16 febbraio, torna in tv un nuovo appuntamento con Le Iene Show.

Torna in tv con un nuovo appuntamento “Le Iene Show“, stasera martedì 16 febbraio, in prima serata su Italia 1. Il tanto atteso appuntamento vedrà tornare alla conduzione del programma Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

Il programma satirico de “Le Iene Show” torna a partire da questa sera in prima serata con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino al timone del programma e le voci irriverenti de la Gialappa’s Band. A partire da metà marzo la trasmissione raddoppierà il suo appuntamento con la puntata del giovedì, sempre in prima serata. Alla conduzione si alternerà il trio composto da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani e quello tutto al femminile di Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

Le Iene Show, i servizi in onda martedì 16 febbraio

Gli argomenti trattati riguarderanno l’attualità, ma non mancheranno le inchieste, i servizi di denuncia, le interviste e gli scherzi. La iena Nina Palmieri tornerà a parlare della vicenda di Carlo Gilardi, il benefattore che dal 27 ottobre si trova in una RSA contro la sua volontà. Matteo Viviani dedicherà un servizio al nuovo social network del momento, Clubhouse, basato sugli audio in diretta. Nel servizio verranno evidenziati gli aspetti problematici relativi alla privacy e alla proprietà dei dati in possesso

“Le Iene Show” daranno spazio anche all’intervento dell’attore Luca Ward con cui l’inviato parla del ruolo sempre più centrale che la voce ha nei mezzi di comunicazione. Andrà in onda anche il servizio di Giorgio Romiti sull’atteso trasferimento di Chico Forti in Italia. La vittima dello scherzo, invece, sarà Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del “Grande Fratello“. L’intervista singola è dedicata alla rapper Madame, in gara nella prossima edizione del “Festival di Sanremo“.