Rosanna Fratello, chi è il marito Pino Cappellano: età, foto, carriera

Gossip Rosanna Fratello marito. Cosa sappiamo sul conto di Pino Cappellano, l’uomo che la cantante ed attrice ha sposato nel 1975.

Pino Cappellano è il marito di Rosanna Fratello. I due sono sposati dal 1975 e hanno avuto la figlia Guendalina Cappellano due anni dopo. Guendalina ha reso poi i suoi genitori nonni nel 2010 con la nascita di Alessandro Eduardo. La cantante, grande rivale di Ornella Vanoni, ebbe con quest’ultima una lite in piena regola.

E Pino Cappellano prese ovviamente le parti della moglie. Entrambe le cantanti erano sotto contratto per la stessa casa discografica, con Rosanna che, a suo dire, aveva più successo della Vanoni. “Questo non le piaceva”, disse tempo fa la Fratello nel corso di una intervista in Rai. La rivalità era sfociata e risultava evidente a tutta Italia. Ma come ogni buon marito farebbe, Pino ha sempre sostenuto sua moglie. Di lui sappiamo che è un ottimo fotografo e che gestisce una pasticceria a Como.

Rosanna Fratello marito, cosa fanno oggi entrambi

Proprio nella città lariana Rosanna Fratello e marito vivono ormai da molto tempo. La passione per il catturare istantanee è molto più di un passatempo per il buon Pino. C’è una descrizione che lui stesso ha fatto di sé una volta.

