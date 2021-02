By

Incidente scioccante poco fa a Roma, auto precipita dal viadotto della Farnesina: chi è la vittima del drammatico volo mortale.

Un gravissimo e sconvolgente incidente si è verificato intorno alle 14 in via degli Orti della Farnesina: a perdere la vita sarebbe stato un uomo di 45 anni che è deceduto in maniera drammatica, dopo un volo di diversi metri. Stando a quanto si è appreso, la sua auto ha fatto una caduta da un altezza di circa 7/8 metri, dopo essere andata fuori strada.

La notizia del decesso è stata resa nota dai Vigili del Fuoco, che sono giunti sul posto. Per la vittima di questo sconcertante incidente non c’è stato nulla da fare, è stato estratto fuori dalle lamiere contorte ormai privo di vita. Sul luogo dell’incidente, oltre ai vigili del fuoco, anche il personale del Suem 118 e i vigili urbani.

Chi è la vittima del terribile volo dal viadotto della Farnesina

Il luogo del terribile schianto si trova non lontano da Ponte Milvio: l’uomo sarebbe morto sul colpo a causa del volo drammatico, stando alla versione fornita in questi minuti dai Vigili del Fuoco. Il viadotto della Tangenziale Est si rivela ancora una volta drammaticamente pericoloso. Sul posto sono state due le squadre dei Vigili del Fuoco (9/A e Usar TE/4) della Sala Operativa del Comando di Roma a prestare soccorso.

Non sono state rese note le generalità della vittima, ma si sa soltanto che si tratta di un uomo di 45 anni di Roma. Si trovava da solo all’interno dell’automobile, che quando è stata recuperata si era già cappottata. Inutile si è rivelato dunque l’arrivo dell’ambulanza con gli uomini del Suem 118, mentre ai vigili urbani spetta la messa in sicurezza dell’area. Dovranno anche fare i dovuti rilievi per capire cosa sia accaduto.