Pierluigi Diaco rilancia il gossip: “Tra me e Alberto Matano…”

Pierluigi Diaco torna a parlare del presunto scontro avuto con il conduttore de La Vita in Diretta Alberto Matano: ecco la sua verità.

Pierluigi Diaco ha archiviato la difficile estate di Io e Te su Rai 1 ed è ripartito con Ti Sento, in seconda serata su Rai 2 dallo scorso gennaio, finora premiato dagli ascolti. Ma le polemiche che lo hanno travolto negli ultimi mesi – a partire dalla presunta rissa con Alberto Matano – bruciano ancora. Lo ha spiegato lo stesso conduttore in un’intervista al Giornale.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

La verità su Pierluigi Diaco e Alberto Matano

“Tutta la narrazione che c’è stata su di me la scorsa estate non corrisponde a verità. Non ho mai ceduto e non voglio cedere al ricatto degli odiatori dei social” ha affermato Pierluigi Diaco. Il riferimento è alle accuse di “nervosismo” durante le dirette di Io e Te, sia con gli ospiti in studio sia con gli addetti ai lavori. Secondo un’indiscrezione lanciata da un paparazzo, inoltre, sarebbero volati stracci tra lui e Alberto Matano.

Leggi anche –> Pierluigi Diaco, il pianto a Io e Te: “Non dovete permettervi”

A tal proposito, Diaco chiarisce di aver avuto solo una discussione pacata con il padrone di casa de La Vita in Diretta: “Non c’è mai stato alcun problema, come ha più puntualizzato Alberto in una intervista”, afferma. Perché, allora, tutto questo accanimento nei suoi confronti? Secondo il Nostro è il rovescio della medaglia della celebrità: quando si è sotto i riflettori televisivi bisogna incassare questo e altro. “Resta singolare però – conclude Diaco con una punta di malizia – che ci sia così tanta attenzione su un programma che va in onda alle due del pomeriggio…”.

Leggi anche –> Alberto Matano, un regalo speciale ad una conduttrice della Rai