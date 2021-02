Per sempre la mia ragazza, chi è l’attrice Jessica Rothe: età, foto, carriera

Questa sera in onda la commedia romantica “Per sempre la mia ragazza” su Rai 1, ecco tutto quello che sappiamo su Jessica Rothe, la protagonista femminile.

La prima serata di Rai 1 si tinge di rosa! Questa sera in onda la commedia romantica del 2018 “Per sempre la mia ragazza” (“Forever My Girl“), con protagonisti Alex Roe e Jessica Rothe nei panni dei due giovani amanti. I due sono ex fidanzati che si incontrano dopo anni al funerale di un amico e piano piano, giorno dopo giorno, si riscoprono e si innamorano di nuovo. Ma ecco tutto quello che sappiamo sull’attrice Jessica Rothe.

Jessica Rothe, chi è l’attrice di “Per sempre la mia ragazza”

Jessica è nata a Denver, in Colorado, Stati Uniti il 28 maggio 1987 e ha frequentato la scuola, fino alle superiori, senza muoversi dal suo stato di origine. La sua grande passione per l’arte e la recitazione l’hanno portata ad iscriversi, e a laurearsi, all’Università di Boston in Belle Arti. Dopo la laurea, Jessica ha iniziato a cimentarsi nei suoi primi ruoli nel mondo del cinema e della televisione.

E’ sul piccolo schermo però che la Rothe ha iniziato a farsi conoscere e amare dal pubblico, in particolare ne “I più ricercati d’America“, poi è stata ancora chiamata in “La rete di notizie sulla cipolla“, un divertente telegiornale parodistico trasmesso su un canale indipendente. La carriera della giovane Jessica, da quel momento è stata sempre in ascesa.

La consacrazione definitiva è arrivata poi nel 2016 con “La La Land“, candidato e super favorito, per il premio Oscar, per cui la performance di Jessica ha ottenuto un successo di critica e pubblico.