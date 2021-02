Per sempre la mia ragazza, chi è l’attore Alex Roe: età, foto, carriera

Chi è l’attore inglese Alex Roe, protagonista della commedia romantica in onda questa sera su Rai 1 “Per sempre la mia ragazza”.

Serata romantica su Rai 1 in prima serata con il film “Per sempre la mia ragazza” (“Forever my girl”) , la commedia diretto da Bethany Ashton Wolf nel 2018 e che vede protagonisti Alex Roe, nei panni di Liam e Jessica Rothe che interpreta Josie. I due si rincontrano dopo anni ad un funerale e inizia un rapporto di tira e molla che li porterà a capirsi e a conoscersi sempre di più e, alla fine, ad amarsi di nuovo. Una commedia romantica americana in pieno stile Hollywood rosa per alleggerire il palinsesto. Ma chi è Alex Roe, l’attore protagonista?

Alex Roe, chi è l’attore de “Per sempre la mia ragazza”

Alex Roe è un attore inglese nato nel 1990 a Westminsiter, Londra. Fin da bambino ha coltivato la passione per la recitazione, iniziando a lavorare nel mondo del cinema, della serialità e della televisione già in tenera età. Il successo vero e proprio è arrivato per Alex quando, da adolescente, ha ottenuto alcuni ruoli importanti in serie tv che lo hanno fatto consocere al pubblico.

Il suo primo ruolo sul grande schermo, Alex, lo ha ottenuto in un film horror nel 2000, “The Calling“, una pellicola in stile Rosemary’s Baby con possessioni demoniache. Un particolare interessante è che Alex è un grande appassionato di sport, una passione coltivata da sempre. Ha giocato nel West London, una squadra di calcio ricreativa, quando già lavorava nel mondo del cinema ed era un attore affermato.

Vedremo Alex in tutto il suo splendore questa sera su Rai 1 in prima serata in “Per sempre la mia ragazza”, la commedia romantica in cui recita accanto a Jessica Rothe.