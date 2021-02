Dopo la vittoria contro la Juventus, il Napoli dovrà fare la conta degli uomini visti i tanti infortunati: non c’è pace per Gattuso

Una situazione incredibile in casa Napoli. Gattuso potrebbe perdere anche Andrea Petagna per la sfida di Europa League contro il Granada. L’attaccante azzurro, come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sottoporrà a breve agli esami strumentali per l’affaticamento muscolare. Tutto si deciderà con le analisi approfondite visto anche che dovranno stare a riposo anche Lozano e Ospina, che hanno accusato alcuni problemi di natura muscolare. Mancheranno anche Koulibaly e Ghoulam alle prese con la positività per Covid-19. Lo stesso allenatore dei partenopei ha chiamato diversi giovani della Primavera e dell’Under 17 per allenarsi in Prima squadra: tanti di loro partiranno alla volta della Spagna per vivere un sogno con i loro idoli.

Leggi anche –> Napoli, ancora problemi per Gattuso: Lozano out per infortunio

Leggi anche –> Napoli, esonero Gattuso: spunta a sorpresa l’allenatore per giugno