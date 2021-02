Michelle Hunziker, lei svela il suo amore per le donne: “Quanta pazienza”

Dalla bellissima Michelle Hunziker arrivano delle parole al miele ed anche capaci di sorprendere. Quel che scrive è magnifico.

Michelle Hunziker pubblica un lungo messaggio sul suo profilo personale Instagram. La 44enne di Soregno è solita postare contenuti capaci di suscitare grande divertimento nei suoi tantissimi followers. Ma a volte non mancano anche delle riflessioni profonde e sincere, come in questa circostanza. Nella quale Michelle Hunziker parla del ruolo cruciale svolto dalle donne.

Leggi anche –> Michelle Hunziker, messaggio d’amore inatteso per un’altra persona FOTO

“L’emancipazione per me ha sempre avuto un grande valore. Fin da quando ero piccola e giocavo nel cortile in🇨🇭mi sentivo dire cose come: “non puoi partecipare, questo non è un gioco per femmine”. Oppure “piangere è da femminuccia” o “le femmine sono deboli” o “stai zitta, che ne sai, sei una femmina”. Ho sempre provato un grande senso d’ingiustizia in tutto ciò. Già all’epoca non mi piacevano questi stupidi cliché e non mi riconoscevo in essi. Per cui ho iniziato da subito a coltivare una grande voglia di far valere i diritti delle donne nel mio piccolo. Oggi più che mai ritengo sia fondamentale non perdere la gioia di essere donne con TUTTE le nostre sfaccettature”.

Leggi anche –> La Hunziker furiosa, l’attacco polemico: “Soltanto fake news”

Michelle Hunziker, il messaggio a tutte le donne: “Siamo fondamentali”

“Non abbiamo più bisogno di trasformarci in maschi o emulare i loro comportamenti per essere ritenute intelligenti e per poter lavorare in ambiti poco frequentati da donne. Abbiamo preso coscienza che se desideriamo essere sensuali ogni tanto, non è sinonimo di poca serietà o superficialità. Possiamo essere molte cose perché tutto ciò non ha niente a che fare con i nostri diritti! Per fortuna qualche battaglia a fatica è stata vinta, ma è ancora lunga la strada verso l’emancipazione. Io, ad esempio, ho un enorme pazienza e non demordo”.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Aurora Ramazzotti superhot: “Quando potevamo farlo…”

“Forza e coraggio, ragazze!”

Il post si conclude così. “Spero di riuscire ancora a vedere in questo paese che tanto amo un giorno una prima ministra donna. Oibò…potrebbe sorprendere tutti gli italiani e dare molte soddisfazioni anche agli uomini. Ma purtroppo qui a parte Nilde Iotti, la quale è stata la prima e l’unica donna ad aver avuto una delle tre cariche più importanti nella repubblica italiana nel lontano 1979 (presidente della camera dei deputati per 13 anni) mai più nessuno… ossignur che faticaaa!!! Forza e coraggio ragazze!!! Una delle nostre più grande virtù è la lungimiranza!”.