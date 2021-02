Madame è fidanzata? Quello che sappiamo sulla sua vita privata

Madame è una delle promesse della scena rap italiana, ma anche una bellissima ragazza. Inevitabile chiedersi se abbia già trovato la sua dolce metà…

A soli 19 anni Madame ha conquistato una grande popolarità, specie tra i giovanissimi. La giovane promessa della scena rap italiana è stata “lanciata” niente meno che da Cristiano Ronaldo, il quale ha scelto i suoi pezzi come colonna sonora delle sue storie sui social. Per quanto riguarda la sua vita privata, però, l’artista non lascia trapelare (quasi) nulla. E la voce “relazioni sentimentali” è un mistero…

Per chi batte il cuore di Madame

Madame non ha ancora rivelato se al suo fianco ci sia un fidanzato oppure no. Qualche mese fa però la giovane rapper ha raccontato un curioso episodio in un’intervista concesso al sito Rockit.it. “Ero in centro a Vicenza con una mia amica che fa la youtuber e il suo fidanzato, cantante di reggaeton. Ci siamo seduti al bar e la scena è stata questa: un’orda di ragazzini tra i 9-12 anni si è catapultata sulla mia amica, una seconda orda di ragazzine sui 15-16, invece, si è fiondata sul suo fidanzato. Mi sentivo quasi esclusa. A un certo punto passa un signore, sicuramente over 50, con un bambino neonato, troppo piccolo per essere suo padre. Probabilmente era addirittura suo nonno. Lascia il passeggino in mezzo alla strada e corre tutto emozionato verso di me”.

E poi? “’Madame, possiamo farci un selfie? Ti condivido sempre con il mio gruppo di amici’”. Ho un pubblico mediamente più adulto dei miei colleghi, banalmente, quelli che mi scrivono cose del tipo ‘ti voglio scopare’ non hanno mai tredici anni. Sono sempre ragazzi più grandi che ormai si sono stufati della fica X e cercano qualcosa di più particolare, di più profondo. È una prassi umanamente molto interessante. Anche se poi, nell’approccio, non si dimostrano così maturi”, conclude Madame. I pretendenti sono avvisati.

