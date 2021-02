La Caserma, rivelazione shock sul passato di Elena Santoro

Elena Santoro, giovane recluta e tra i favoriti de “La Caserma”, in onda questa sera su Rai 2 al posto di “Stasera tutto è possibile”.

Questa sera in onda su Rai 2 in prima serata “La Caserma“, al posto dello show condotto da Stefano De Martino, in cui le reclute (ragazzi dai 18 ai 23 anni, rappresentanti della Generazione Z) dovranno resistere in un programma “d’addestramento” che li formerà proprio come i militare nell’esercito. Il programma, in onda dal 27 gennaio 2021, è modellato su un format britannico che ha avuto molto successo. Una delle reclute più amate, Elena Santoro, oggi si è raccontata a Telepiù e ha confessato qualcosa sul suo passato…

La Caserma, la confessione di Elena Santoro

Per Elena, la vita militare non è di certo una novità. Come ha infatti raccontato la giovane recluta a Telepiù, è figlia di due militari. Sua mamma in particolare è nota per essere stata la prima donna entrata nell’Esercito Italiano. Di conseguenza, Elena è la prima bambina ad essere nata da una coppia di militari.

La Santoro è una ragazza molto amata dal pubblico, forte e determinata. Studia psicologia, letteratura e comunicazione all’Università a Roma e ha scherzosamente raccontato che sua mamma è anche peggio dell’istruttrice militare del programma, Deborah. Nonostante tutto, Elena ha confessato che la famiglia le manca molto, in particolare la parmigiana di sua madre.

Elena, sicuramente tra i favoriti, ha voluto anche lasciare un messaggio ai fan più giovani: “La bellezza è la forza interiore di ognuno di noi, che fa splendere nei momenti di difficoltà. L’importante è imparare ad amarsi”. Una concorrente molto amata, pronta per nuova puntata de “La Caserma“, in onda questa sera su Rai 2, Elena Santoro.