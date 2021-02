Incidente a Borgo d’Ale: gravissime due bambine di 3 e 6 anni

Incidente a Borgo d’Ale. Due macchine si scontrano a forte velocità. Gravissime le condizioni delle due bambine. Ecco cos’è successo.

Il drammatico scontro è avvenuto alle 19:00 del 15 febbraio. La vettura sulla quale si trovavano piccole stava viaggiando sulla provinciale 11 di Tronzano.

E’ proprio su quella strada che è avvenuto lo scontro con un’altra vettura. Una vicenda drammatica sulla quale si sta ancora cercando di fare chiarezza.

Incidente a Borgo d’Ale: attimi di terrore dopo lo scontro

I due veicoli, rispettivamente una Mercedes e una Punto, si sono scontrati con grande violenza. L’impatto è stato così violento da far finire una delle due auto furi strada per poi finire capovolta in un campo completamente accartocciata.

L’intervento dei soccorsi è stato immediato. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris, i carabinieri di Cigliano, il 118 di Santhià e di Chivasso. Oltre a loro è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasportare le due bambine.

Le condizioni dei due adulti hanno permesso il loro trasporto all’ospedale di Vercelli, mentre le piccole sono state portate al Regina Margherita di Torino e ricoverate in prognosi riservata. In base ad alcune notizie la bambina di 3 anni avrebbe riportato un grave trauma cranico. La piccola sarebbe arrivata in ospedale in arresto cardiaco ma sarebbe stata rianimata. Per quanto riguarda la sorella più grande, le sue condizioni sarebbero meno gravi del previsto. In ogni caso avrebbe riportato lesioni multiple al torace e all’addome.

Al momento le dinamiche dell’incidente non sono chiare. Nelle prossime ore e giorni si cercherà di fare chiarezza sull’accaduto. Si attendono aggiornamenti.