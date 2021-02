Gf Vip, la verità di Maria Teresa Ruta: Tommaso e Stefania pietrificati

Attimi di grande tensione al Gf Vip: Maria Teresa Ruta affronta Tommaso Zorzi e Stefania Orlando confessando tutta la sua amarezza: “Mi sono sentita tradita”.

Maria Teresa Ruta è tornata nella casa del Grande Fratello Vip per affrontare i suoi ex amici Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, ai quali ha confidato di avercela non tanto con loro, quanto con se stessa. La scena ha un che di tragico: vedere per credere.

Le parole da brivido di Maria Teresa Ruta

“Io confidavo in voi due – ha esordito Maria Teresa Ruta -. Nell’ultima settimana qualche parola l’ho sentita e mi ha fatto molto male. Sono scappata perché sarei scoppiata a piangere”. E ancora: “Mi sono sentita tradita. Io ho sempre parlato con loro, credevo che mi avessero compresa. Il fatto che non mi parlassero più l’ho trovato strano. L’ultima settimana ho fatto una maglietta sulle 22 nomination. Come hanno fatto a non notare di un amico certe cose? Avete detto che sono una ‘codarda’, mi hanno fatto vedere delle immagini orribili. Il pubblico che mi ama mi ha fatto vedere ingiustizie che non vedevo”.

Tommaso Zorzi ha risposto: “Io e Stefania ci abbiamo pensato molto. Nelle ultime settimane c’è stato un evidente distacco, abbiamo notato da parte tua un atteggiamento che non riuscivamo a capire”. Stefania Orlando ha quindi aggiunto: “Noi non abbiamo mai isolato Maria Teresa. Ultimamente si auto-isolava, aveva un atteggiamento diverso dal solito”. E’ stata quindi la Ruta a tirare le conclusioni: “Sono un po’ arrabbiata, ma vi voglio bene. Sono uscita, non parlate più male di me alle spalle”. Chissà se basterà a ricucire lo strappo…

