Gf Vip, bufera su Samantha De Grenet: l’insulto agli autistici

Samantha De Grenet è al centro di un nuovo polverone dopo aver pronunciato una frase che ha urtato la sensibilità di molti: c’è chi parla di “squalifica”.

Non c’è pace al Grande Fratello Vip. Ad agitare le acque stavolta è (di nuovo) Samantha De Grenet, la quale è stata protagonista nelle scorse ore di un bruttissimo scivolone. Mentre era a colloquio con Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta, e quest’ultimo stava ragionando sulle nomination e sui voti, ricordando alcune dinamiche del GF Vip 4, la showgirl romana che si è lasciata andare a una frase choc sull’autismo.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

L’infelice uscita di Samantha De Grenet

“Sembri autistico in questo momento, come fai a ricordarti tutto…”, ha scandito Samantha De Grenet riferendosi proprio a Zelletta. Apriti cielo. Sui social (e non solo) si è subito messa in moto la macchina dell’indignazione, e non manca coloro che ipotizzano una squalifica che però, con ogni probabilità, non arriverà, visti i precedenti al GF Vip. E’ invece lecito aspettarsi che nella prossima puntata in prime time Alfonso Signorini torni sull’episodio e chieda alla De Grenet di fare pubblica ammenda.

Leggi anche –> Samantha De Grenet, la confessione choc: “L’ho tenuto nascosto a tutti”

Questa edizione del Grande Fratello Vip 5 si avvia dunque al termine in un clima di maretta. Il prossimo 1° marzo sarà decretato il vincitore, ma nel frattempo c’è da aspettarsi di tutto e di più: crolli emotivi e cedimenti psicologici sono ormai all’ordine del giorno…

“Sembri un autistico”.

A dirlo è Samantha de Grenet durante una conversazione con Andrea Zelletta nella casa del #GFVIP 😨

Uno scivolone che potrebbe costare caro alla concorrente a pochi giorni dalla finale. 😦@GrandeFratello Cosa ne pensate? pic.twitter.com/G2OJ06NeCV — Tvblog.it (@tvblogit) February 16, 2021

Leggi anche –> Samantha De Grenet, frasi oscene e omofobe: scoppia il caos al GfVip