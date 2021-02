Georgina Rodriguez, l’allenamento bollente: “Su e giù…” – VIDEO

La dolce metà di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, esegue a favor di telecamera una serie di squat durante un estenuante allenamento per mantenersi in perfetta forma fisica.

Georgina Rodriguez si mostra più sexy e tonica che mai su Instagram. La simpaticissima Lady CR7 ha un fisico da Champions League e manda tutti i suoi followers in estasi. Vedere per credere.

La lezione di Georgina Rodriguez

L’allenamento della moglie di Cristiano Ronaldo è stato documentato su Instagram con una serie di immagini che stanno facendo il giro del web. Georgina Rodriguez dimostra in tal modo che il calciatore non è l’unico patito della palestra di famiglia. La modella ispano-argentina, 27 anni, spiega ai suoi fan come si sta mantenendo in perfetta forma in piena pandemia di coronavirus, sperando così di offrire il buon esempio.

Georgina sfoggia un paio di leggings blu e scarpe da ginnastica bianche per l’estenuante sessione di esercizi tonificanti, rassodanti e brucia-grassi. A quanto pare, lo sforzo si concentra soprattutto sui glutei, evidentemente considerati il suo punto debole. Un due, un due… La fatica c’è e si vede, ma ne vale senz’altro la pena.

Lo stesso Ronaldo, del resto, è famoso per il suo intenso regime di esercizi, che a suo volta condivide regolarmente sui social. Georgina però non è sempre stata troppo entusiasta di collaborare con il suo uomo maniaco del fitness, e ha ammesso di essersi inizialmente “vergognata” di allenarsi di fronte a lui. Ora, invece, Cristiano è il suo “miglior insegnante”. Dio li fa e poi…

