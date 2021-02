Diletta Leotta Can Yaman, l’attacco: “Perché tutto questo teatrino?” FOTO

Che coppia Diletta Leotta Can Yaman, ma sarà tutto vero? C’è chi pensa che i due stiano solo fingendo di essere fidanzati, i motivi.

Diletta Leotta e Can Yaman stanno insieme e San Valentino ha rappresentato un giorno speciale per loro, ad appena qualche settimana dalla conferma del fatto che facciano coppia fissa. Circola in particolare uno scatto romantico che ritrae entrambi e che, secondo fanpage, sarebbe stata scattata in Costiera Amalfitana, al ristorante ‘Torre Normanna’ di Maiori. I fotografi della cronaca rosa sembrano sapere sempre dove la coppia si trovi, come attesta questa immagine.

Allo stesso modo anche le ammiratrici di Can Yaman risultano essere sempre bene informate in merito a dove andrà l’attore turco ed a quali posti visiterà. Al punto che ci sono pure delle pagine social e dei forum appositamente dedicati. La sensazione che deriva da questa foto romantica, così come dalle altre che ritraggono la coppia Diletta Leotta Can Yaman, appaiono però sospette. E tutte per un determinato motivo: anche quando carpite dai paparazzi, appaiono come eccessivamente artificiose, troppo costruite. Quasi come se fossero dei set appositamente realizzati. Secondo molti esperti di gossip e followers, questo sarebbe solo il frutto di una abile manovra commerciale.

Diletta Leotta Can Yaman, un gossip montato ad arte?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Magari c’è qualcosa di grosso all’orizzonte che li potrebbe vedere entrambi protagonisti. Le ipotesi vanno da un programma televisivo insieme ad un qualche prodotto per la vendita di massa. Con Diletta Leotta e Can Yaman che rappresenterebbero i migliori testimonial che ci siano. Addirittura c’è anche chi ritiene che i due non siano realmente fidanzati ma che si tratti solo di una montatura pubblicitaria. Spulciando dai commenti, in più di un utente chiede alla catanese il “perché di questo teatrino”.

Lo stesso accadde anche tra la conduttrice di DAZN e Zlatan Ibrahimovic, con la gente che di colpo sembrò dimenticarsi che lo svedese è felicemente sposato da anni con Helena Seger. Nei mesi scorsi infatti si era parlato anche di quest’altra possibile liaison. In quella circostanza il gossip fu praticamente montato ad arte e la stessa Leotta disse che una cena con il calciatore del Milan c’era si stata, ma solo per un progetto condiviso insieme.