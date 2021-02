Coronavirus 16 febbraio: incidenza tamponi al 3,8%, tutti i dati

Emergenza Coronavirus oggi 16 febbraio in Italia: incidenza tamponi al 3,8%, tutti i dati, la situazione aggiornata.

Ancora un quadro in chiaroscuro quello che viene disegnato dall’emergenza Coronavirus in Italia oggi 16 febbraio: infatti, da un lato si guarda con timore alle varianti che si stanno diffondendo anche nel nostro Paese, dall’altro il dato complessivo sembra sempre più stabilizzato al ribasso.

Dunque, allarmismi a parte, oggi nel nostro Paese abbiamo nuovamente il numero di nuovi casi che sale sopra quota 10mila. Sono infatti 10.386 i nuovi contagi con un totale di 274.019 tamponi antigenici e molecolari effettuati. Stando dunque a questo dato, l’incidenza dei tamponi scende oggi addirittura sotto al 3,8%.

Dati Coronavirus oggi 16 febbraio: la situazione aggiornata

Dunque, l’incidenza dei tamponi non è stata mai così bassa e scendono un po’ tutti i valori: ci sono infatti anche 14.444 guariti o dimessi e 336 decessi. Questo vuol dire che sono 393.686 – e dunque in calo – gli attualmente positivi. Buoni i numeri che vengono dai reparti Covid: ci sono infatti 20.537 (-67 rispetto alle 24 ore precedenti) ricoveri e di questi 2.074 (-15 rispetto al giorno prima) sono in terapia intensiva.

Sono 154 i nuovi ingressi nei reparti di terapia intensiva nelle ultime 24 ore, un dato in linea con quello dei giorni precedenti. Se si guardano i numeri dell’ultima settimana, abbiamo 12.039 casi in media al giorno, l’un per cento in meno rispetto a ieri. La media giornaliera dei decessi è di 310 ovvero il 18% in meno. Torna a esserci un incremento delle vaccinazioni: sono quasi 90mila in 24 ore i soggetti vaccinati.