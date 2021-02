Il celebre attore romano, Claudio Amendola, compie oggi, 16 febbraio 2021, 58 anni: la moglie Francesca Neri gli ha salvato la vita

Un giorno speciale per il celebre attore romano, Claudio Amendola, che oggi 16 febbraio 2021 compie ben 58 anni. In passato ha svelato di essere stato salvato anche dalla moglie Francesca Neri, con i due che si sono conosciuti negli anni Novanta: “Nel cuore mi rimangono le tante ore di set con mio padre: è stata una lezione continua. Mi rimangono i rapporti umani avuti con Carlo Vanzina, Marco Risi, Antonello Fassari e Barbara De Rossi, tanto per citare qualche nome. Questo lavoro mi ha fatto conoscere mia moglie, che mi ha salvato la vita”. L’attrice e produttrice Francesca Neri è diventata sua moglie, dopo esser diventati già genitori di Rocco: i due si sono sposati a New York lontani dai riflettori.

Claudio Amendola, la moglie Francesca tempestiva

Per il celebre attore è stato il secondo matrimonio, dopo aver sposato da giovanissimo Marina Grande, madre delle figlie Alessia e Giulia. Nel 2017 Amendola è stato salvato da Francesca visto che è stato colpito da un infarto: al tempestivo intervento della moglie gli ha salvato la vita. Un giorno speciale che festeggerà in compagnia di moglie e figli: 58 anni di successi fuori e dentro al set per il celebre attore romano.