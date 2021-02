Chico Forti, chi è la moglie Heather Crane: età, foto, cosa fa adesso

Chico Forti sarà protagonista di un servizio speciale de “Le Iene” questa sera. Ma chi è la moglie Heather Crane? Ecco quello che sappiamo su di lei.

Ne sapremo di più nella puntata speciale de “Le Iene“, in onda questa sera su Italia 1 in prima serata, ma Chico Forti è un nome difficilmente dimenticabile: ex campione di vela e produttore, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike, dal quale Forti stava acquistando un hotel presso Ibiza. L’ex velista si è sempre dichiarato innocente anche se le sentenze che lo hanno condannato hanno provato il contrario e al momento sta scontando la sua pena nel carcere di massima sicurezza a Miami. Sua moglie Heather Crane, è la madre dei suoi tre figli. Ma cosa sappiamo sulla donna?

Heather Crane, chi è la moglie di Chico Forti

Non si hanno molte informazioni sulla vita privata della moglie di Chico Forti, quello che si sa è che Heather è una bellissima ex modella americana, eletta Miss America nel 1990. Inoltre è madre dei tre figli dell’uomo, di cui l’ultimo partorito proprio durante l’arresto di Forti, che continua tuttoggi a dichiararsi innocente e vittima di un errore giudiziario che lo ha incastrato. I due hanno dato alla luce Savannah Sky, nel 1994, Jenna Bleau nel 1996 e Francesco Luce, l’ultimo figlio della coppia.

Anche i figli di Forti lo hanno sempre sostenuto e continuano a dichiarare l’innocenza del padre. “L’ho sempre sentito speranzoso, incoraggiante.” – ha raccontato Francesco Luce – ” Non ha mai mostrato alcuna debolezza. Mi ha sempre fatto credere che non sarebbe rimasto lì per sempre…Non ha mai avuto alcun senso per me. Anche a oggi, non ha alcun senso.”

Proprio nella puntata di questa sera delle Iene, in onda su Italia 1 in prima serata, i telespettatori potranno assistere in esclusiva al primo incontro dopo anni tra Chico Forti e i suoi figli, attualmente risiedenti alle Hawaii. Altre testimonianza importanti andranno in onda durante l’appuntamento di questa sera, come quella di Chaive Mesmer che sosterrà una tesi fondamentale a sostegno dell’innocenza di Chico.