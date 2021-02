Riparte la Champions League, dove vedere le partite in tv

Champions League, ecco dove vedere in tv le partite di stasera. Il big match Barcellona-Psg in chiaro su Canale 5

Riparte la Champions League. Come ogni anno, a qualche settimana dall’arrivo della primavera, è tempo di ottavi di finale. E’ la parte più interessante del torneo. Questa sera sono in programma due partite. Si tratta del big match tra Barcellona e Psg e della sfida tra Lipsia e Liverpool. Mediaset, su Canale 5, darà la possibilità di vedere in chiaro la grande sfida del Camp Nou, orfana del talento Neymar. Il brasiliano si è infortunato e non potrà vivere la sua sfida da ex in quello che è stato il suo stadio. L’altra gara, tra Lipsia e Liverpool, sarà possibile vederla su Sky, o in digitale o attraverso il satellite e internet (Now tv). Per quanto riguarda le altre italiane, la Juventus giocherà domani, ad Oporto, mentre per Atalanta e Lazio toccherà la prossima settimana, che ospiteranno rispettivamente Real Madrid e Bayern Monaco, la detentrice della coppa dalle grandi orecchie.

Champions League, il programma di stasera a partire dalle 21

Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Barcellona-PSG in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet) e su Canale 5;

telecronaca Andrea Marinozzi, bordocampo Giorgia Cenni (Diretta Gol Antonio Nucera); telecronaca Pierluigi Pardo, commento tecnico Massimo Paganin.

Lipsia-Liverpool in diretta su Sky Sport Football (satellite e internet) e Sky Sport 253 (satellite e internet)

telecronaca Paolo Ciarravano

Diretta Gol Riccardo Gentile.

Per quanto riguarda i post partita, su Sky, appuntamento con Anna Billò, conduttrice di Champions League Show. In studio con lei Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Paolo Condò e Paolo Di Canio. Canale 5, invece, propone Champions League Live, post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Bernardo Corradi, Riccardo Ferri, Sandro Sabatini. Alla moviola ci sarà l’ex arbitro Graziano Cesari.

