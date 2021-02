Berlusconi, è successo ancora: un nuovo bebè in arrivo

Secondo le ultimissime indiscrezioni Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli, unitisi in matrimonio pochi mesi fa, sono in attesa del primo figlio.

Luigi Berlusconi e la moglie Federica Federica Fumagalli in attesa del primo figlio: è questa la novità del giorno sul fronte del gossip. La bellissima coppia fresca di matrimonio sarebbe già pronta ad accogliere un bebè in casa. Dopo tutto, i due sono convolati a nozze dopo tanti anni di fidanzamento, per cui la “tempistica” è più che plausibile.

Il gossip sul primogenito di Luigi Berlusconi

A lanciare lo scoop è il nuovo numero di Chi. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini si dice sicuro che Silvio Berlusconi stia per diventare nonno per la dodicesima volta. Di più: Federica sarebbe già entrata nel quarto mese di gravidanza, per cui il parto sarebbe previsto per la prossima estate, presumibilmente a luglio.

Ovviamente la notizia non è stata ancora confermata né smentita dai diretti interessati, ma le acque – metaforiche s’intende! – potrebbe smuoversi nelle prossime ore. Soprattutto se, come pare, i tre mesi fatidici sono già trascorsi e presto sarà impossibile nascondere il pancino. E’ però il caso di ricordare che non è la prima volta che si mormora di un figlio in arrivo per Luigi e Federica: il gossip infatti è circolato già qualche tempo fa.

Stavolta, comunque, potrebbe essere quella giusta. Per la cronaca, il Cav. dalla prima figlia Marina ha avuto due nipoti, mentre Piersilvio lo ha reso nonno di tre bambini, quattro sono i figli di Barbara ed Eleonora ne ha “sfornati” altri due. Piccoli miliardari crescono…

