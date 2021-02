Barcellona PSG Champions League: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Barcellona e PSG è valido per gli ottavi di finale della Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Ripartono le coppe europee e da stasera sarà Champions League, con subito un grandissimo match in apertura. Infatti, si giocano i primi due ottavi di finale della coppa dalle grandi orecchie e vedremo affrontarsi Barcellona contro PSG e Lipsia contro gli inglesi del Liverpool.

Catalani e campioni di Francia arrivano a questa sfida con differenti situazioni di classifica nei rispettivi campionati. Gli ospiti, in particolare, dopo anni di dominio assoluto devono quest’anno inseguire in graduatoria il Lilla, in un campionato che si prospetta spettacolare, visto il Lione che incombe. I padroni di casa sono in rimonta nella Liga.

Precedenti di Barcellona – PSG e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio Camp Nou di Barcellona tra i padroni di casa catalani e gli ospiti parigini è un’esclusiva Sky e sarà visibile su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Uno. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento. La partita viene trasmessa anche in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play.

Cinque i precedenti in terra catalana tra queste due squadre: Barcellona che non ha mai perso in casa, raccogliendo tre vittorie e due pareggi. Le due formazioni si sono anche affrontate in una finale di Coppa delle Coppe, il 14 maggio 1997 a Rotterdam, con catalani vincenti uno a zero. Nel 2017, il più clamoroso dei precedenti: il Barcellona perse per quattro a zero in terra parigina, per poi rimontare con un tennistico 6-1 che eliminò il PSG.

Barcellona e PSG, le due squadre in campo: le formazioni

Koeman e Pochettino stanno completando le loro scelte in vista della partita di questa sera. Ecco le possibili formazioni:

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Messi, Griezmann, Dembélé

Paris Saint-Germain (4-3-3): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Verratti, Paredes; Kean, Icardi, Mbappé