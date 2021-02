Amici 20, Aka7even lascia il programma? I problemi con Martina

Tensioni nella scuola di Amici 20: i problemi con Martina sembrano insormontabili per Aka7even, che vuole prendere una decisione…

L’entusiasmo per lo sbocciare dell’amore nella scuola di Amici 20 ha dovuto fare i conti con la realtà: i problemi tra Martina e Aka7even sono tanti e si vedono. Mentre la ballerina sembra avere mille dubbi sul rapporto con Aka7even, il cantante sta risentendo fin troppo della situazione e potrebbe prendere decisioni affrettate, nonostante le preoccupazioni dei suoi amici e colleghi.

Aka7even lascia Amici perché in rotta con Martina?

Non è la prima volta che gli spettatori assidui di Amici assistono ad una lite tra Martina e Aka7even. Ma dal giorno di San Valentino, domenica scorsa, le cose sembrano essersi complicate sempre di più: il cantante vuole fare un bel gesto carino, un regalo per la ballerina, che non sembra aver troppo apprezzato. Il rifiuto ha mandato in crisi Aka7even, confortato e supportato da Sangiovanni e gli altri ragazzi.

Il cantante avrebbe voluto regalare a Martina i biglietti per il concerto di Ultimo, ma la ballerina ha replicato: “Qua dentro devi pensare al percorso di qua dentro, viverci la storia qua. Fare tutto piano. Se mi fai pensare queste cose programmate mi viene l’ansia e non respiro”. La reazione di lei ha evidentemente ferito Aka7even, che ha anche pensato di lasciare il programma, tra lo sgomento degli altri.

“Questa settimana mi servirà per capire se restare o andarmene. Non sto più bene.” ha detto lui, scatenando la pronta risposta della ballerina, che gli ha consigliato di pensare a sè stesso e di non gettare al vento una grandissima opportunità come quella di Amici solo per la convivenza con lei.