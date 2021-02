Trucco infallibile per addormentarsi in 5 minuti e sconfiggere l’insonnia

Una donna ha condiviso su Tik Tok la sua ricetta infallibile per addormentarsi in pochissimi minuti e liberarsi dall’insonnia una volta per tutte.

L’insonniasè uno dei disturbi del sonno più comuni al mondo e colpisce milioni di persone ogni giorno. Girarsi e rigirarsi senza riuscire a prendere sonno per tutta la notte per poi sentirsi stanchi e affaticati per il giorno successivo, è una situazione davvero debilitante. E’ arrivata in soccorso la psicologia! Una giovane donna, laureata in psicologia ha condiviso il suo metodo infallibile per prendere sonno in meno di 5 minuti e dire addio all’insonnia.

La psicologia contro l’insonnia su Tik Tok

Un popolare account su TikTok (@psychologee), gestito da una giovane laureata in psicologia, condivide ogni giorno piccoli aiuti, consigli e trick per migliorare la propria vita, proprio grazie a quello che ha imparato all’Università. Dalle modalità più efficaci per rafforzare la propria memoria e migliorare il rendimento scolastico e accademico a piccole pillole di psicologia relazionale, tantissimi sono gli utenti che si affidano ai consigli di Psychologee.

Questa volta si è dedicata ad un problema molto comune, che afflige persone di tutte le età: l’insonnia e la difficoltà ad addormentarsi, problemi sempre più frequenti dopo lo stress della pandemia e l’iperstimolazione dei sensi causata dei dispositivi elettronici. La clip di Psychologee è stata vista più di 3 milioni di volte e condivisa da tantissime persone.

Nel breve video, Psychologee dice di aver appreso questo trick dal suo professore di psicologia. Tutto quello che si deve fare è stilare un elenco mentale di cose assolutamente randomiche e non correlate tra di loro (per esempio patate, Tarzan, violino, per usare l’esempio condiviso nel video). Più sono casuali e meglio è! Questo semplice e veloce metodo dovrebbe aiutare ad addormentarsi in breve tempo e moltissimi sono i commenti di utenti che lo hanno provato e che asseriscono che funziona davvero.